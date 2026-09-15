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Царьград

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Что отмечают православные 16 сентября: традиции, приметы, запреты

Что отмечают православные 16 сентября: традиции, приметы, запреты

Что сделать, чтобы изгнать из дома злых духов. 16 сентября православная церковь чтит память мученицы Домны Никомидийской, пострадавшей за веру во времена гонений при императоре Максимилиане.

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