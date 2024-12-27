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Царьград

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Нарушен "главный приказ Герасимова": Впервые спецназовец ССО КНДР "попал в плен". ГУР публикует кадры. До 3000 корейцев "погибли" на Курщине

Нарушен "главный приказ Герасимова": Впервые спецназовец ССО КНДР "попал в плен". ГУР публикует кадры. До 3000 корейцев "погибли" на Курщине

Украинское ГУР публикует кадры, заявляя о том, что впервые спецназовец ССО КНДР "попал в плен" спустя три недели после освобождения нашими войсками Плёхово.

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