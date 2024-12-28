Полиция Петербурга рассказала об основных правилах безопасности в новогодние праздники

Например, водителям напомнили о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения В предстоящие праздничные дни в Петербурге и Ленинградской области планируется провести более тысячи публичных мероприятий, среди которых почти 200 будут проходить на улицах.
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