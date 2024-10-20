Астраханские криминалисты помогли раскрыть более 30 «глухарей»

Накануне, 19 октября, служба криминалистики СК России отметила 70-летие со дня образования. Прокуроры-криминалисты осуществляли свою деятельность в составе органов прокуратуры, а когда был создан Следственный комитет России, служба была реформирована в подразделения следователей-криминалистов.
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