Chile watches as Peru, Argentina boost military investment

Chile is closely watching increased military investment by neighboring Peru and Argentina as Santiago is faceing tight budget constraints.
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