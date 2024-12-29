Румынский МИД расценил атлас с картами «Великой Венгрии» как провокацию

Неодобрение в связи с распространением венгерской делегацией в НАТО исторического атласа с картами «Великой Венгрии» выразил посол Румынии в альянсе, сообщает 29 декабря румынское агентство Agerpres ссылаясь на МИД Румынии.
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