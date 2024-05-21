3 лучших маринада для курицы: каждый превратит простую птицу в кулинарный шедевр

Эльфено4ек Чумазикова

Наш "фирменный" маринад для курицы: на 1,5 кг мяса 3 ст ложки аджики, 1 ч ложка с горкой приправы для курицы (берем только "натуральные" типа - Волшебное дерево, Остров специй, из бюджетных можно Добрый гном и тд), 1 ч ложка без горки любой адыгейской соли, 1 ч ложка сладкой паприка, 1 ч ложка чесночного порошка, по вкусу красный острый перец. Все перемешиваем. Если получается слишком густая (должна быть примерно как жирная сметана), разбавляем соевым соусом. Маринуем как min ночь, как max сутки