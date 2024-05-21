Steak Lovers
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Steak Lovers

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3 лучших маринада для курицы: каждый превратит простую птицу в кулинарный шедевр

3 лучших маринада для курицы: каждый превратит простую птицу в кулинарный шедевр

Многие кулинары совершенно зря недооценивают курицу. Эта простая птица настолько универсальна, что всего лишь при помощи маринадов можно легко приготовить из нее блюдо ресторанного уровня.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Наш &quot;фирменный&quot; маринад для курицы: на 1,5 кг мяса 3 ст ложки аджики, 1 ч ложка с горкой приправы для курицы (берем только &quot;натуральные&quot; типа - Волшебное дерево, Остров специй, из бюджетных можно Добрый гном и тд), 1 ч ложка без горки любой адыгейской соли, 1 ч ложка сладкой паприка, 1 ч ложка чесночного порошка, по вкусу красный острый перец. Все перемешиваем. Если получается слишком густая (должна быть примерно как жирная сметана), разбавляем соевым соусом. Маринуем как min ночь, как max сутки
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18 час.

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