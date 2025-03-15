РБК: российские туристы выбирают Китай из-за снижения стоимости путевок

Россияне для летнего отдыха все чаще выбирают Китай. Об этом пишет РБК со ссылкой на туроператоров. По оценкам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, спрос на летние туры в Китай вырос на 15% к прошлому году.
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