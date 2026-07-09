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Татар-информ

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Автоэксперт Баканов рассказал, как часто необходимо менять моторное масло

Автоэксперт Баканов рассказал, как часто необходимо менять моторное масло

Автомобильный эксперт Петр Баканов объяснил, почему не стоит ориентироваться исключительно на рекомендации по пробегу при замене моторного масла, а также развеял распространенные заблуждения, связанные с обслуживанием двигателя.

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