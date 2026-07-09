Автоэксперт Баканов рассказал, как часто необходимо менять моторное масло

Автомобильный эксперт Петр Баканов объяснил, почему не стоит ориентироваться исключительно на рекомендации по пробегу при замене моторного масла, а также развеял распространенные заблуждения, связанные с обслуживанием двигателя.
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