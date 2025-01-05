Выполнит ли Москва обещание отомстить за удары Киева по своей территории американскими ракетами – Politico

Военное руководство России пообещало принять ответные меры после заявления о сбитии восьми ракет американского производства, выпущенных с территории Украины в сторону юго-западной части России – Белгородской области утром 4 января.
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