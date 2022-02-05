«Миннесота» заинтересована в Бене Симмонсе, но не хочет расставаться с драфт-активами

«Миннесота» сохраняет интерес к разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, готова обсуждать с «Сиксерс» компенсацию за Симмонса и форварда Тобайаса Харриса, но не хочет при этом расставаться с драфт-пиками, в которых заинтересован клуб из Филадельфии.