Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Миннесота» заинтересована в Бене Симмонсе, но не хочет расставаться с драфт-активами

«Миннесота» сохраняет интерес к разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, готова обсуждать с «Сиксерс» компенсацию за Симмонса и форварда Тобайаса Харриса, но не хочет при этом расставаться с драфт-пиками, в которых заинтересован клуб из Филадельфии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх