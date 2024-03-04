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"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

С момента похорон Алексея Навального* прошло менее суток, а "свои" уже грозятся выкопать его тело.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Лёх! Ты там не переворачиваешься, в гробу-то? Скажи честно: ты ЭТОГО хотел?? ЭТИ - твои &quot;единомышленники&quot;?? По твоей &quot;живой&quot; улыбке уже было понятно, что при жизни ты был ИДИОТОМ, Но чтобы  ТА-КО-Е???
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6 час.
Юрий Золотарев
Даёшь пополнение поТУсторонней гвардии: Новодворская, Немцов, Навальный!!... Кто следующий?
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6 час.
Россиянин
Да уж... Не ожидал что Юля переплюнет сама себя в своих фантазиях. Эх Юля, Юля, тебе бы курсы какие ни будь технические прослушать в университете, дабы пополнить свой словарный запас техническими терминами, и продолжать писать научно-фантастические романы. А ведь почти получалось. А ты осталась &quot;стрелкой осциллографа&quot;, и продолжаешь нести ахинею. Неужели за ахинею кто то платит да еще и читают ?🤣
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4 час.

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