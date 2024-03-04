"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

Лёх! Ты там не переворачиваешься, в гробу-то? Скажи честно: ты ЭТОГО хотел?? ЭТИ - твои "единомышленники"?? По твоей "живой" улыбке уже было понятно, что при жизни ты был ИДИОТОМ, Но чтобы ТА-КО-Е???

Россиянин

Да уж... Не ожидал что Юля переплюнет сама себя в своих фантазиях. Эх Юля, Юля, тебе бы курсы какие ни будь технические прослушать в университете, дабы пополнить свой словарный запас техническими терминами, и продолжать писать научно-фантастические романы. А ведь почти получалось. А ты осталась "стрелкой осциллографа", и продолжаешь нести ахинею. Неужели за ахинею кто то платит да еще и читают ?🤣