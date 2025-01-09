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Царьград

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Давление на Путина будет бесполезным – Аналитик Мошес предостерёг Трампа

Давление на Путина будет бесполезным – Аналитик Мошес предостерёг Трампа

Аналитик предупредил Трампа: давить на Путина – бесполезное занятие.Попытки давления и угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина совершенно бесполезны.

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