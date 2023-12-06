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Путин и принц Саудовской Аравии "сверили часы" по вопросам общих интересов стран

Путин и принц Саудовской Аравии "сверили часы" по вопросам общих интересов стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе встречи в Эр-Рияде провели детальную "сверку часов" по взаимоважным вопросам.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Нравятся мне эти две арабские страны Эмираты и Саудия,среди песков построили фантастические страны,навсегда опередив в социальном развитии туповатых европейцев ,на которых почему то равняются россияне.Наследник явно нравится нашему Президенту  ровно как и наоборот.Никаких подтекстов и недомолвок,сказали значит так и будет Помнится в России тоже верили слову и хорошо ,что это  правило мы видим и у арабов.Арабский мир похоже становится стратегическим партнеров России.Спасибо ВВП,честно говоря не ожидал..
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