Путин и принц Саудовской Аравии "сверили часы" по вопросам общих интересов стран

Аким Воземчук

Нравятся мне эти две арабские страны Эмираты и Саудия,среди песков построили фантастические страны,навсегда опередив в социальном развитии туповатых европейцев ,на которых почему то равняются россияне.Наследник явно нравится нашему Президенту ровно как и наоборот.Никаких подтекстов и недомолвок,сказали значит так и будет Помнится в России тоже верили слову и хорошо ,что это правило мы видим и у арабов.Арабский мир похоже становится стратегическим партнеров России.Спасибо ВВП,честно говоря не ожидал..