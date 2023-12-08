В Белом доме назвали «шокирующим моментом» неодобрение Сенатом помощи Украине

Джонатан Файнер, первый заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, высказал свое мнение по поводу неодобрения сенатом проекта выделения помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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