«Муж пускает на нашу дачу свекровь с золовкой, не согласовывая со мной!» – обижается Полина

— Я вообще не понимаю, что это за дела такие, Вов? – чуть не плакала Полина. – Откуда у твоей мамы ключи от нашей дачи? Ты дал? А тебе не кажется, что ты на себя слишком много берешь? Дача наша общая вообще-то! Когда приглашаешь гостей, надо бы меня как минимум спросить, нет? {loadmoduleid 247} —Ой, ну Поль, только не кипятись.