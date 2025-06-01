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«Муж пускает на нашу дачу свекровь с золовкой, не согласовывая со мной!» – обижается Полина

«Муж пускает на нашу дачу свекровь с золовкой, не согласовывая со мной!» – обижается Полина

— Я вообще не понимаю, что это за дела такие, Вов? – чуть не плакала Полина. – Откуда у твоей мамы ключи от нашей дачи? Ты дал? А тебе не кажется, что ты на себя слишком много берешь? Дача наша общая вообще-то! Когда приглашаешь гостей, надо бы меня как минимум спросить, нет? {loadmoduleid 247} —Ой, ну Поль, только не кипятись.

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