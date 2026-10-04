Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов скептически оценил текущие результаты и качество игры команды под руководством испанского специалиста Франка Артиги.
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