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Власти Токио создали приложение для знакомств, чтобы улучшить демографию

Власти Токио создали приложение для знакомств, чтобы улучшить демографию

Приложение находится на ранней стадии тестирования и заработает в полную силу позднее в 2024 году. Уровень рождаемости в Японии неуклонно падает в течение многих летВласти японской столицы разработали приложение для знакомств на основе искусственного интеллекта, чтобы улучшить демографию.

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