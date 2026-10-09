США ввели санкции против Международного уголовного суда

OFAC разрешило до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности МУС, следует из уведомления Минфина США в пятницу, 9 октября 2026 года.
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