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Журнал «Профиль»

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США ввели санкции против Международного уголовного суда

США ввели санкции против Международного уголовного суда

OFAC разрешило до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности МУС, следует из уведомления Минфина США в пятницу, 9 октября 2026 года.

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