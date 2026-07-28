Житель Забайкалья осуждён на 9 лет за финансирование террористов в Сирии

Военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, он переводил деньги боевикам запрещённой в России организации для покупки оружия и амуниции, сообщила пресс-служба краевого УФСБ России.
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