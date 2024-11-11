Минцифры будет штрафовать юрлица за утечку персональных данных

Глава Минцифры сообщил о крайне высоких объёмах утечек данных россиян. Он отметил, что государство уже разрабатывает систему штрафов, которыми будут наказывать бизнес за потерю персональных данных клиентов.
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