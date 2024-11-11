Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Ф кто это вам Модест напел, что ЧФ уже нет , из Куева пришла методичка ?Патрушев: Россия ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Надо меньше говорить, а больше делать... А то опять оденем белые перчатки, начнем чертить красные линии, заключать со...Патрушев: Россия ...
  • Nikolay Zakharov
    Зачем нагромождать сложности с законами по мигрантам,от безделья думцев,что ли? Самое главное принять закон,чтобы диа...Новое в законодат...

Минцифры будет штрафовать юрлица за утечку персональных данных

Минцифры будет штрафовать юрлица за утечку персональных данных

Глава Минцифры сообщил о крайне высоких объёмах утечек данных россиян. Он отметил, что государство уже разрабатывает систему штрафов, которыми будут наказывать бизнес за потерю персональных данных клиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх