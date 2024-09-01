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Царьград

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Рейс «Победы» из Москвы в Пермь задержали на 8 часов из-за беспилотников

Рейс «Победы» из Москвы в Пермь задержали на 8 часов из-за беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации БПЛА в районе Московского НПЗ.В ночь на 1 сентября вылет рейса DP433 авиакомпании «Победы» из Москвы в Пермь задержали на 8 часов из-за атаки беспилотников в Московской области.

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