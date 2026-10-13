Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Современная конечная станция городского транспорта появится в Молжаниновском

В Молжаниновском районе скоро станет удобнее и пассажирам, и тем, кто обеспечивает работу общественного транспорта.

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