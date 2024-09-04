7 хитрых приемов, которые помогут изменить поведение любого человека

Как успешно и эффективно проводить перемены в любом коллективе? Как мотивировать людей к действию и не бояться нового? Практические советы, которые работают не только на работе, но и в других аспектах жизни.
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