Кросби о Макдэвиде: «Он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик. В этом году он забивает массу голов»

Сидни Кросби назвал самые сильные стороны игры Коннора Макдэвида. Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что форвард «Эдмонтона» лидирует по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ, опережая Леона Драйзайтля, идущего вторым, на 20 баллов.
Сидни Кросби назвал самые сильные стороны игры Коннора Макдэвида. Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что форвард «Эдмонтона» лидирует по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ, опережая Леона Драйзайтля, идущего вторым, на 20 баллов.
Свежие комментарии