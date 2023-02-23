Кросби о Макдэвиде: «Он не бывает удовлетворен попытками выйти на самый пик. В этом году он забивает массу голов»

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Сидни Кросби назвал самые сильные стороны игры Коннора Макдэвида. Нападающий «Питтсбурга» прокомментировал тот факт, что форвард «Эдмонтона» лидирует по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ, опережая Леона Драйзайтля, идущего вторым, на 20 баллов.