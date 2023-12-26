Mash: мошенники обманули подругу Виктории Бони на 500 тыс. рублей

Мошенники обманули и заставили перевести им 500 тыс. рублей психолога и телеведущую Ирину Рони. Злоумышленники представились телеведущей Викторией Боней, которая является близкой подругой Рони, сообщает Telegram-канал Mash.
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