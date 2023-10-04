Неожиданный поворот: Меган Маркл перестанет быть герцогиней

Супруга принца Гарри потеряет титул, которым она так дорожила. Меган Маркл и Гарри могут потерять свои титулы LEGION-MEDIAКогда три года назад Меган Маркл «подбивала» принца Гарри выйти из состава королевской семьи и уехать из Британии, она, конечно, не рассчитывала, что при этом потеряет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии