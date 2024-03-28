Бросьте вызов своей внимательности и разгадайте 8 головоломок

Удивительно, но мы можем не замечать даже то, что находится на самом видном месте. Если говорить о подобных картинках-головоломках, ответы часто лежат на поверхности, но почему-то наши глаза просто это игнорируют, а мозг отказывается воспринимать.
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