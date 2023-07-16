Свищёв назвал странным поведение организаторов теннисного турнира в Польше

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что организаторы турнира ATP серии «челленджер» в Польше рекомендовали теннисистам из России и Белоруссии не регистрироваться для участия в турнире.