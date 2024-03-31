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Польский наемник: артиллерия россиян была безжалостной

Польский наемник: артиллерия россиян была безжалостной

В конфликте на Украине гибнут граждане Польши. Об этом в эфире программы Morning Talk польской радиостанции RMF FM заявил наемник Петр Миткевич, который воюет на стороне Киева в составе так называемого международного легиона территориальной обороны с мая 2022 года.

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