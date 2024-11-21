Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    я думал что госдура принимаен законы, которые правитеоьство ОБЯЗАНЫ исполнять а не обращенияВолодин сообщил, ...
  • diamand
    И че, зеля, обосрался от страха? Подожди, это только начало, все тебе вылезет боком, фашистская рожаЗеленский: Россия...
  • Игорь Васиков
    Надо не расчитывать, а действовать!Песков: Россия ра...

Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала

Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала

США не хотят проводить обмен ядерными ударами, но допускают такую возможность. Как уточнил представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен, обмен ядерными ударами допустим для США, если при этом Вашингтон сможет сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх