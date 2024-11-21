Пентагон: США допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала

США не хотят проводить обмен ядерными ударами, но допускают такую возможность. Как уточнил представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен, обмен ядерными ударами допустим для США, если при этом Вашингтон сможет сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.