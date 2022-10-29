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Переход на зимнее время в Молдавии грозит стране веерными отключениями электричества

Переход на зимнее время в Молдавии грозит стране веерными отключениями электричества

pxhere.com Стрелки часов переведут на зимнее время в Молдавии в ночь с 29 на 30 октября. Однако, по мнению многих экспертов, это может спровоцировать ухудшение ситуации с энергокризисом и повысить риски веерных отключений энергии по всей стране.

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