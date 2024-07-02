Зеленский поблагодарил власти Нидерландов за обещание поставить F-16

Первые голландские истребители скоро отправятся на Украину, за что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в социальных сетях бывшего премьер-министра Марка Рютте и нового премьер-министра Дика Шуфа, сообщило 2 июля издание NL Times.
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