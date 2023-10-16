Бухгалтера астраханской поликлиники обвиняют в присвоении денег коллег

Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера поликлиники, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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