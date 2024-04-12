Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Калужские полицейские спасли дорожного рабочего без сознания

Калужские полицейские спасли дорожного рабочего без сознания

Сотрудники Госавтоинспекции спасли дорожного рабочего, мужчина потерял сознание и задыхался. На дороге Ферзиково - Сугоново в Калужской области сотрудники ГИБДД при патрулировании участка заметили на мосту человека без сознания и остановились, чтобы оказать помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору