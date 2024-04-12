Калужские полицейские спасли дорожного рабочего без сознания

Сотрудники Госавтоинспекции спасли дорожного рабочего, мужчина потерял сознание и задыхался. На дороге Ферзиково - Сугоново в Калужской области сотрудники ГИБДД при патрулировании участка заметили на мосту человека без сознания и остановились, чтобы оказать помощь.