Калужские полицейские спасли дорожного рабочего без сознания

Сотрудники Госавтоинспекции спасли дорожного рабочего, мужчина потерял сознание и задыхался. На дороге Ферзиково - Сугоново в Калужской области сотрудники ГИБДД при патрулировании участка заметили на мосту человека без сознания и остановились, чтобы оказать помощь.
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