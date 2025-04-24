Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Корветы Тихоокеанского флота ВМФ РФ начали деловой заход в Таиланд

САТТАХИП /Таиланд/, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» начали деловой заход в Таиланд.

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