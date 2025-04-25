Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что для украинских войск сложилась «жесткая ситуация» под Красноармейском (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.
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