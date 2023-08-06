Кое-что добавляли: в чем секрет вкусного чая из советских поездов

В путешествиях на поездах дальнего следования всегда была особенная романтика. В советское время поезда имели огромное значение для страны, ведь люди путешествовали на них очень часто, а промышленный сектор был развит благодаря перевозке грузов.
В путешествиях на поездах дальнего следования всегда была особенная романтика. В советское время поезда имели огромное значение для страны, ведь люди путешествовали на них очень часто, а промышленный сектор был развит благодаря перевозке грузов.
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