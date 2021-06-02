Происшествия

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В Северной Осетии полицейскими возбуждено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии

В результате противоправных действий предпринимательнице удалось извлечь прибыль на сумму более 55 млн рублей.

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