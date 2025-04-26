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День российского парламентаризма отмечают жители Российской Федерации 27 апреля

День российского парламентаризма отмечают жители Российской Федерации 27 апреля

День российского парламентаризма отмечают жители Российской Федерации 27 апреля Анна Чернышова27 апреля 2025 года в России пройдет ряд тематических мероприятий, посвященных «Дню российского парламентаризма».

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