День российского парламентаризма отмечают жители Российской Федерации 27 апреля Анна Чернышова27 апреля 2025 года в России пройдет ряд тематических мероприятий, посвященных «Дню российского парламентаризма».
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