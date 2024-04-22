МИД Украины требует от Запада ввести санкции против «союзников агрессора» – Индии и Китая

На Второй черноморской конференции по безопасности «Крымской платформы» в Софии заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий заявил о требовании Киева к Западу ввести санкции против всех стран, которые покупают у России нефть и газ, назвав их прокси-странами, сообщает «ПолитНавигатор».
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