МИД Украины требует от Запада ввести санкции против «союзников агрессора» – Индии и Китая

На Второй черноморской конференции по безопасности «Крымской платформы» в Софии заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий заявил о требовании Киева к Западу ввести санкции против всех стран, которые покупают у России нефть и газ, назвав их прокси-странами, сообщает «ПолитНавигатор».