Закон и Порядок

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В Европе идет переброска военной техники на фоне предложений ввести миротворцев НАТО на Украину

В Европе идет переброска военной техники на фоне предложений ввести миротворцев НАТО на Украину

Во вторник 15 марта в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении и другими официальными лицами.

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