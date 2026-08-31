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Царьград

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Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии детей после ДТП на Ставрополье

Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии детей после ДТП на Ставрополье

На Ставрополье произошло ДТП с автобусом, следовавшим из Грузии в Москву. В результате аварии, которая случилась в ночь на 30 августа, погибли шесть человек, 26 пострадавших, в числе которых 9 детей, госпитализированы.

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