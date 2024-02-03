В Липецком авиацентре учащиеся школы №14 пополнили ряды Юнармии

На церемонии присутствовали Герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик, полковник Олег Сторожук, помощник военного комиссара Липецкой области Андрей Платонов.
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