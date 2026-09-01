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Царьград

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Песков сообщил о результатах референдума в Исландии против ЕС

Песков сообщил о результатах референдума в Исландии против ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги референдума в Исландии 29 августа 2026 года, где более 52% граждан проголосовали против вступления в ЕС.

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