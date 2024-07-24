Представлен новый Ford Ranger Tremor

Представленный Ford Ranger Tremor изначально будет выпущен в Австралии. Он получил те же функциями для езды по скалистым и песчаным дюнам, что и уже доступная модель Wildtrak X, а также уникальные экстерьер и салон.
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