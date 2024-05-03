Харьковчане покидают город, но гауляйтер Терехов бодро рапортует о «перемогах»

Харьковчане отмечают, что их город с каждым днем пустеет: на рынках практически не осталось продавцов и, соответственно, покупателей, а ведь рынки всегда являлись одним из показателей "пульса" любого населенного пункта.
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