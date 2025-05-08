Steak Lovers
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Steak Lovers

19 042 подписчика

Делаем плов не из мяса, а из рыбы. Летом разлетается на ура

Делаем плов не из мяса, а из рыбы. Летом разлетается на ура

Плов с мясом это настоящая классика, но вариант с рыбой получается еще более интересный. Ингредиенты для него нужны лишь самые простые, рис получается рассыпчатым, а рыбу можно взять вообще любую, в любом случае получится вкусно.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
ну это не плов, это паэлья
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10 час.
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