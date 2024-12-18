Расчеты операторов БПЛА, состоящие из крымских десантников, уничтожили танк Abrams производства США, который военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали в районе недавно освобожденного села Новоивановки, расположенного в Суджанском районе Курской области.
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