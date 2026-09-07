Волчанский котел, сход лавины в КБР и нападения медведей: новости 7 сентября

www.globallookpress.com/Bernd Wüstneck/dpa Украина потеряет более 2 тыс. боевиков ВСУ, которые оказались в Волчанском котле, 11 альпинистов погибли из-за схода лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье, а также медведи, которые продолжают нападать на людей в российских регионах.
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